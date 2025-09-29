ВЦИОМ: большинство россиян намерены получать дополнительные доходы на пенсии

В опросе поучаствовали мужчины в возрасте не более 62 лет и женщины до 57 лет включительно. 27% респондентов не рассчитывают на дополнительный доход в пенсионном возрасте. При этом 40% из тех, кто все же планирует получать деньги из других источников, хотят устроиться на работу, которая будет им под силу. Еще 33% считают возможным продолжить работать по профессии, а 28% намерены использовать на пенсии свои сбережения.