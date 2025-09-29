ВЦИОМ: большинство россиян намерены получать дополнительные доходы на пенсии
Более половины населения России (65%) надеются, что будут получать дополнительные средства из каких-либо источников, кроме государственной пенсии, по достижении соответствующего возраста, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитического центра ВЦИОМ.
В опросе поучаствовали мужчины в возрасте не более 62 лет и женщины до 57 лет включительно. 27% респондентов не рассчитывают на дополнительный доход в пенсионном возрасте. При этом 40% из тех, кто все же планирует получать деньги из других источников, хотят устроиться на работу, которая будет им под силу. Еще 33% считают возможным продолжить работать по профессии, а 28% намерены использовать на пенсии свои сбережения.
Выращивать продукты на даче или в подсобном хозяйстве, а затем жить за счет них планируют 21% опрошенных россиян. 15% респондентов ответили, что намерены получать помощь со стороны детей. Не рассчитывающие на другие источники доходов, кроме пенсии, граждане отметили, что у них нет возможности накопить средства (35%), им не на кого надеяться (16%), здоровье не позволит им работать в пенсионном возрасте (9%).
11 сентября председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что законопроект о праве граждан на стопроцентную надбавку к пенсии с 70 лет будет внесен на рассмотрение Госдумы. Он напомнил, что сейчас она доступна гражданам, достигшим 80 лет, или инвалидам I группы. При этом общая ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,8 года, по его словам.