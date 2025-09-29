Экс-глава ВСК стал фигурантом еще одного дела о хищении у Минобороны

Дело, возбужденное в июне 2023 г., связано с хищением денежных средств при строительстве государственных объектов для нужд армии. В одно производство объединены пять уголовных дел о хищениях у оборонного ведомства. Суммарный ущерб по всем эпизодам мошенничества может составлять более 5 млрд руб.