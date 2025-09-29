Газета
Главная / Общество /

Экс-глава ВСК стал фигурантом еще одного дела о хищении у Минобороны

Ведомости

Экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков стал фигурантом нового уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело, возбужденное в июне 2023 г., связано с хищением денежных средств при строительстве государственных объектов для нужд армии. В одно производство объединены пять уголовных дел о хищениях у оборонного ведомства. Суммарный ущерб по всем эпизодам мошенничества может составлять более 5 млрд руб.

Сам Белков, по данным агентства, дал показания на бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которого ранее допрашивали по этому головному делу в качестве свидетеля.

27 сентября стало известно, что следствие и суд отказали Белкову в отправке на спецоперацию после заключения контракта с Минобороны. Суд, «хотя и учел данные о личности подсудимого», продлил его арест до 11 января 2026 г.

Белкова арестовали 25 июля 2024 г. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Его задержание связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве в 2019 г.

