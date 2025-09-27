Суд отказал экс-главе ВСК Белкову в отправке на спецоперацию

Бывший гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, заключил контракт с Минобороны об участии в спецоперации. Однако следствие и суд отказались отпустить его на СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.