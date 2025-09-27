Суд отказал экс-главе ВСК Белкову в отправке на спецоперацию
Суд, «хотя и учел данные о личности подсудимого», продлил его арест до 11 января 2026 г., рассказал собеседник агентства. Таким образом, несмотря на подписанный контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых.
Белкова арестовали 25 июля 2024 г., его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).
Задержание Белкова было связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которое тогда возглавлял Белков. Работу Белкова в ВСК курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов.