Суд отказал экс-главе ВСК Белкову в отправке на спецоперацию

Ведомости

Бывший гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, заключил контракт с Минобороны об участии в спецоперации. Однако следствие и суд отказались отпустить его на СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов. 

Суд, «хотя и учел данные о личности подсудимого», продлил его арест до 11 января 2026 г., рассказал собеседник агентства. Таким образом, несмотря на подписанный контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых.

Белкова арестовали 25 июля 2024 г., его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).

Следствие ужесточило обвинение Тимуру Иванову по второму делу

Общество

Задержание Белкова было связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которое тогда возглавлял Белков. Работу Белкова в ВСК курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. 

