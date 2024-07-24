СМИ: задержан глава Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков

Издание отмечает, что работу Белкова в ВСК курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Сам Иванов был задержан 23 апреля, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. 20 июля Иванов попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.