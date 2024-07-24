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СМИ: задержан глава Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков

Ведомости

Гендиректор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Андрей Белков задержан в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, Белкова допросили как подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ), после чего задержали. Ожидается, что 25 июля следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Задержание Белкова связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которое тогда возглавлял Белков.

Издание отмечает, что работу Белкова в ВСК курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Сам Иванов был задержан 23 апреля, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. 20 июля Иванов попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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