СМИ: задержан глава Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков
По данным издания, Белкова допросили как подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ), после чего задержали. Ожидается, что 25 июля следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Задержание Белкова связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которое тогда возглавлял Белков.
Издание отмечает, что работу Белкова в ВСК курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Сам Иванов был задержан 23 апреля, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. 20 июля Иванов попросил суд избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения, в чем ему было отказано.