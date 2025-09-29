В Севастополе задержали собиравшуюся отравить военных женщину-повара
Силовики задержали жительницу Севастополя, которая, работая шеф-поваром, собиралась отравить бойцов спецоперации. Она также передавала украинской разведке данные о дислокации кораблей Черноморского флота России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.
По данным ведомства, женщина 1980 г. р. связалась со спецслужбами Украины в мессенджере WhatsApp в сентябре 2023 г. Помимо информации о расположении кораблей, она передавала сведения о маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ в Севастополе.
Подозреваемая сейчас находится под стражей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ей грозит срок лишения свободы от 12 до 20 лет, а также пожизненное заключение.
26 сентября сотрудники МВД по Луганской народной республике (ЛНР) совместно с ФСБ России предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Они задержали местного жителя, который подозревается в подготовке преступления. По данным следствия, он получил из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства и ожидал дальнейших указаний от спецслужб Украины.