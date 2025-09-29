Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Севастополе задержали собиравшуюся отравить военных женщину-повара

Ведомости

Силовики задержали жительницу Севастополя, которая, работая шеф-поваром, собиралась отравить бойцов спецоперации. Она также передавала украинской разведке данные о дислокации кораблей Черноморского флота России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, женщина 1980 г. р. связалась со спецслужбами Украины в мессенджере WhatsApp в сентябре 2023 г. Помимо информации о расположении кораблей, она передавала сведения о маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ в Севастополе.

Подозреваемая сейчас находится под стражей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ей грозит срок лишения свободы от 12 до 20 лет, а также пожизненное заключение.

26 сентября сотрудники МВД по Луганской народной республике (ЛНР) совместно с ФСБ России предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Они задержали местного жителя, который подозревается в подготовке преступления. По данным следствия, он получил из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства и ожидал дальнейших указаний от спецслужб Украины.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте