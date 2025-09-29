В Севастополе задержали собиравшуюся отравить военных женщину-повара

26 сентября сотрудники МВД по Луганской народной республике (ЛНР) совместно с ФСБ России предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Они задержали местного жителя, который подозревается в подготовке преступления. По данным следствия, он получил из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства и ожидал дальнейших указаний от спецслужб Украины.