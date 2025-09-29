Газета
Силовики задержали бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезов. Информацию «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к региональным властям. 

Адвокат Чемезова Мария Кирилова также подтвердила «Ведомостям», что его задержали.

Чемезов был уволен с поста врио вице-губернатора 25 сентября. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Комментируя отставку, Чемезов заявил, что решил уволиться по собственному желанию и сосредоточиться на семейных вопросах.

Его отставка произошла на фоне уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой в отношении компании «Облкоммунэнерго». Чемезов фигурирует в деле в числе ответчиков. 23 сентября были задержаны бизнесмен Алексей Бобров, бенефициар холдинга «Корпорация СТС», и председатель правления холдинга Татьяна Черных.

На следующий день после задержаний «Корпорация СТС» заявила о готовности передать «Облкоммунэнерго» государству, представив доказательства, что большая часть активов предприятия была приобретена до вхождения в корпоративную структуру холдинга.

