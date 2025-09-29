В МВД предупредили о фейковых подтверждениях переводов от мошенников
Мошенники стали присылать гражданам сообщения для кражи средств под видом подтверждения перевода, сообщили в МВД.
Ведомство опубликовало текст сообщения, которое отправляют аферисты. Они убеждают жертв, что «для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя». При этом, по их словам, важно запросить встречный перевод на сумму 49 990 руб., чтобы исходная операция состоялась.
«Мы придумали новый термин и несуществующую процедуру. Теперь переведите нам 49 990 руб., чтобы мы их украли», – объяснили в МВД реальное значение фраз злоумышленников. По мнению полицейских, мошенники намеренно выбрали не «круглую» сумму, чтобы отвести подозрения.
28 сентября стало известно, что аферисты для хищения средств россиян начали внедрять схемы с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей. Эти приложения позволяют злоумышленникам получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем.