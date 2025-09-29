Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В МВД предупредили о фейковых подтверждениях переводов от мошенников

Ведомости

Мошенники стали присылать гражданам сообщения для кражи средств под видом подтверждения перевода, сообщили в МВД.

Ведомство опубликовало текст сообщения, которое отправляют аферисты. Они убеждают жертв, что «для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя». При этом, по их словам, важно запросить встречный перевод на сумму 49 990 руб., чтобы исходная операция состоялась.

«Мы придумали новый термин и несуществующую процедуру. Теперь переведите нам 49 990 руб., чтобы мы их украли», – объяснили в МВД реальное значение фраз злоумышленников. По мнению полицейских, мошенники намеренно выбрали не «круглую» сумму, чтобы отвести подозрения.

28 сентября стало известно, что аферисты для хищения средств россиян начали внедрять схемы с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей. Эти приложения позволяют злоумышленникам получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь