В МВД предупредили о фейковых подтверждениях переводов от мошенников

«Мы придумали новый термин и несуществующую процедуру. Теперь переведите нам 49 990 руб., чтобы мы их украли», – объяснили в МВД реальное значение фраз злоумышленников. По мнению полицейских, мошенники намеренно выбрали не «круглую» сумму, чтобы отвести подозрения.