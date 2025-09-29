Путин подписал закон о продлении трудовых договоров участников спецоперации

В августе стало известно, что российские регионы вводят квоты при трудоустройстве для участников спецоперации. В некоторых субъектах РФ устанавливают штрафы за их отсутствие. Например, денежные санкции в случае несоблюдения квотирования для бойцов планируют ввести в Вологодской, Новгородской и Курской областях (соответствующие региональные законы вступают в силу с 1 сентября 2025 г., с 1 января и с 1 марта 2026 г.). За их несоблюдение юрлицам будет грозить штраф до 100 000 руб., индивидуальным предпринимателям (ИП) – до 50 000 руб., должностным лицам – до 30 000 руб.