Путин подписал закон о продлении трудовых договоров участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении трудовых договоров участникам спецоперации, которые не смогли вернуться к работе в положенные три месяца по состоянию здоровья. Документ доступен на сайте опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в ст. 81 и 351.7 Трудового кодекса РФ. Федеральный закон вступил в силу со дня его публикования.
Теперь срок продлевается на период всей временной нетрудоспособности работника, наступившей после окончания им военной службы. Дополнительно устанавливается запрет на увольнение госслужащих в этот период. Эти изменения коснутся мобилизованных, контрактников и добровольцев.
В августе стало известно, что российские регионы вводят квоты при трудоустройстве для участников спецоперации. В некоторых субъектах РФ устанавливают штрафы за их отсутствие. Например, денежные санкции в случае несоблюдения квотирования для бойцов планируют ввести в Вологодской, Новгородской и Курской областях (соответствующие региональные законы вступают в силу с 1 сентября 2025 г., с 1 января и с 1 марта 2026 г.). За их несоблюдение юрлицам будет грозить штраф до 100 000 руб., индивидуальным предпринимателям (ИП) – до 50 000 руб., должностным лицам – до 30 000 руб.