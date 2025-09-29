В правительстве усомнились в перспективах ИИ на посту министра

Не стоит забывать, что ИИ — это, по сути, программа, созданная человеком, отметил Григоренко. «Просто технические решения, инфраструктура позволяют на сегодняшний день этой программе обрабатывать огромное количество данных в режиме реального времени», — пояснил он.