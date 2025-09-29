Газета
Главная / Общество /

В правительстве усомнились в перспективах ИИ на посту министра

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко уверен, что искусственный интеллект (ИИ) не способен выполнять обязанности министра. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах выставки «Иннопром», которая проходит в Минске, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Не стоит забывать, что ИИ — это, по сути, программа, созданная человеком, отметил Григоренко. «Просто технические решения, инфраструктура позволяют на сегодняшний день этой программе обрабатывать огромное количество данных в режиме реального времени», — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что ИИ имеет большие перспективы использования в госуправлении.

В апреле министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, выступая на First Russian Data Forum, заявил, что искусственный интеллект «половину чиновников точно может заменить».

В начале сентября в Албании ИИ впервые стал исполнять обязанности министра. Модель зовут Диэлла, в ее обязанности входит регулирование государственных закупок. «Диэлла — первый член правительства, который не существует физически», — говорил премьер-министр Албании Эди Рама.

