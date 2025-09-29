Размер маткапитала за двоих детей может превысить 1 млн рублей
В 2027 г. размер материнского капитала за двоих детей в случае, если родители не воспользовались маткапиталом на первого, может составить 1 013 156 руб. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг.
В 2026 г. размер маткапитала проиндексируют на 6,8%. Сумма на первого ребенка составит 737 000 руб. В 2027 г. размер выплаты вырастет до 766 000 руб., а в 2028 г. – 797 000 руб. В то же время, единовременное пособие при рождении ребенка в 2026 г. увеличится до 28 773 руб., в 2027 г. – 29 924 руб., а в 2028 г. – до 31 121 руб.
При рождении второго ребенка с 1 января 2020 г., а также при рождении третьего и последующих детей с той же даты, если ранее не было использовано право на дополнительные меры господдержки, сумма материнского капитала в 2026 г. составит 974 000 руб., в 2027 г. – 1 013 156 руб., а в 2028 г. – 1 053 000 руб.
11 сентября «Ведомости» писали, что Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает изменения в механизме материнского капитала, чтобы больше поддержать рождения вторых и последующих детей. Глава ведомства Антон Котяков отдельно указал на повышение пособий для малообеспеченных матерей и значимость вклада работодателей в рост числа рождений.