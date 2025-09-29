Размер маткапитала за двоих детей может превысить 1 млн рублей

В 2026 г. размер маткапитала проиндексируют на 6,8%. Сумма на первого ребенка составит 737 000 руб. В 2027 г. размер выплаты вырастет до 766 000 руб., а в 2028 г. – 797 000 руб. В то же время, единовременное пособие при рождении ребенка в 2026 г. увеличится до 28 773 руб., в 2027 г. – 29 924 руб., а в 2028 г. – до 31 121 руб.