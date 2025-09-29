Суд приговорил фигуранта дела экс-замглавы Минэнерго к семи годам колонии

23 апреля Мещанский суд Москвы приговорил Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения. Его признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд установил, что Мочальников и другие фигуранты по этому делу не в полном объеме проводили реализацию контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов в период 2014-2023 гг.