Суд приговорил фигуранта дела экс-замглавы Минэнерго к семи годам колонии
Мещанский суд Москвы вынес приговор генеральному директору ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ, подведомственное Минэнерго) Андрею Моисеенкову по делу бывшего замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Моисеенкова признали виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По данным газеты, подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. В связи с этим суд рассматривал его дело в особом порядке - без исследования доказательств и допросов свидетелей.
23 апреля Мещанский суд Москвы приговорил Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения. Его признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд установил, что Мочальников и другие фигуранты по этому делу не в полном объеме проводили реализацию контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов в период 2014-2023 гг.
До начала февраля 2025 г. угольную сферу в Минэнерго в статусе замминистра курировал Мочальников. Осенью 2024 г. чиновника отправили под домашний арест в рамках расследования дела о хищении денежных средств при ликвидации угольных шахт. «Ведомости» писали, что Мочальников на посту замминистра также курировал международное сотрудничество в сфере ТЭКа.