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/ Общество

Суд приговорил экс-замглавы Минэнерго Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Мочальников признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Статья предусматривает максимальное наказание в четыре года лишения свободы.

Суд установил, что Мочальников и другие фигуранты по этому делу не в полном объеме проводили реализацию контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов в период 2014-2023 гг.

По этому делу также проходит бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. Он занимал пост замминистра энергетики с 2008 по 2021 г. В 2021 г. перешел на работу в администрацию президента, где курировал комиссию по ТЭКу в должности помощника руководителя госоргана. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

До начала февраля 2025 г. угольную сферу в Минэнерго в статусе замминистра курировал Сергей Мочальников. Осенью 2024 г. чиновника отправили под домашний арест в рамках расследования дела о хищении денежных средств при ликвидации угольных шахт. «Ведомости» писали, что Мочальников на посту замминистра также курировал международное сотрудничество в сфере ТЭКа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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