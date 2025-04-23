Суд приговорил экс-замглавы Минэнерго Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения

Суд приговорил экс-замглавы Минэнерго Мочальникова к 1,5 года колонии-поселенияЕго признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Мочальников признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Статья предусматривает максимальное наказание в четыре года лишения свободы.
Суд установил, что Мочальников и другие фигуранты по этому делу не в полном объеме проводили реализацию контрактов по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов в период 2014-2023 гг.
По этому делу также проходит бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. Он занимал пост замминистра энергетики с 2008 по 2021 г. В 2021 г. перешел на работу в администрацию президента, где курировал комиссию по ТЭКу в должности помощника руководителя госоргана. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
До начала февраля 2025 г. угольную сферу в Минэнерго в статусе замминистра курировал Сергей Мочальников. Осенью 2024 г. чиновника отправили под домашний арест в рамках расследования дела о хищении денежных средств при ликвидации угольных шахт. «Ведомости» писали, что Мочальников на посту замминистра также курировал международное сотрудничество в сфере ТЭКа.