Суд приговорил экс-замглавы Минэнерго Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения

По этому делу также проходит бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. Он занимал пост замминистра энергетики с 2008 по 2021 г. В 2021 г. перешел на работу в администрацию президента, где курировал комиссию по ТЭКу в должности помощника руководителя госоргана. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).