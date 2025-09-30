Белоусов подписал приказ о проведении осеннего призыва на военную службу

Согласно документу, командующие войсками военных округов и военные комиссары совместно с исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления должны обеспечить проведение осеннего призыва на военную службу граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законодательством.