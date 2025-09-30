Газета
Главная / Общество /

Белоусов подписал приказ о проведении осеннего призыва на военную службу

Ведомости

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о проведении призыва на военную службу с октября по декабрь 2025 г. Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Согласно документу, командующие войсками военных округов и военные комиссары совместно с исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления должны обеспечить проведение осеннего призыва на военную службу граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законодательством.

Кроме того, Белоусов также приказал уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г. За указанный период планируется призвать на срочную службу 135 000 человек.

