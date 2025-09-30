Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

С конца апреля 2022 г. сведения об учредителях АО «Союзмультфильм» скрыты в соответствии с законом о госрегистрации юрлиц и ИП. По итогам 2024 г. компания показала выручку 624,3 млн руб. и чистую прибыль 170,2 млн руб.