Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Киностудия «Союзмультфильм» прошла процесс приватизации, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к поправкам в закон о федеральном бюджете на 2025 г.

В документе отмечается, что поступления от продажи федерального имущества увеличатся на 1,12 млрд руб., в основном за счет приватизации АО «Киностудия «Союзмультфильм».

На киностудии изданию подтвердили факт сделки, но отказались раскрывать детали, сославшись на ограниченный доступ к информации.

По оценке гендиректора «INFOLine-аналитики» Михаила Бурмистрова, пакет акций студии вместе с правами на библиотеку мультфильмов может стоить 1,2–1,3 млрд руб.

С конца апреля 2022 г. сведения об учредителях АО «Союзмультфильм» скрыты в соответствии с законом о госрегистрации юрлиц и ИП. По итогам 2024 г. компания показала выручку 624,3 млн руб. и чистую прибыль 170,2 млн руб.

26 сентября стало известно, что «Союзмультфильм» подал два иска в суд о нарушении исключительных прав на персонажа крокодил Гена. 18 июня студия уже выиграла процесс по защите прав на Чебурашку и Матроскина, добиваясь компенсации за незаконное использование образов.

