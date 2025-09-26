«Союзмультфильм» подал два иска в суд из-за прав на крокодила Гену
Киностудия «Союзмультфильм» подала два иска о нарушении исключительных прав на изображение персонажа крокодила Гены. Компания требует компенсаций, сообщили в канале московских судов общей юрисдикции.
Слушания по делу назначены на октябрь. Иск к Гусеву С.Н. рассмотрит Таганский районный суд Москвы 2 октября 2025 г., а иск к Шаташвили М.Р. Савеловский районный суд – 9 октября 2025 г.
Юристы киностудии активно борются с незаконным использованием образов анимационных персонажей в различных регионах РФ. Так, 18 июня «Союзмультфильм» выиграл процесс о правах на Чебурашку и Матроскина. Тогда компания добивалась компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и персонажей мультфильмов, и суд частично удовлетворил исковые требования.
29 июля же «Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии. Тогда компания LaRubInt Corp. доказала нарушение условий лицензионных соглашений на использование образов анимационных персонажей.