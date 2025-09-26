«Союзмультфильм» подал два иска в суд из-за прав на крокодила Гену

Юристы киностудии активно борются с незаконным использованием образов анимационных персонажей в различных регионах РФ. Так, 18 июня «Союзмультфильм» выиграл процесс о правах на Чебурашку и Матроскина. Тогда компания добивалась компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и персонажей мультфильмов, и суд частично удовлетворил исковые требования.