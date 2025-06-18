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«Союзмультфильм» выиграл судебный процесс о правах на Чебурашку и Матроскина

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«Союзмультфильм» выиграл судебный процесс к Абрютину Д. А. Компания требовала компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак и персонажей популярных мультфильмов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет о героях мультфильмов, среди которых Чебурашка, кот Матроскин, Буратино, Винни-Пух и другие.

Поясняется, что исковые требования «Союзмультфильма» были частично удовлетворены.

Юристы киностудии активно борются с незаконным использованием образов анимационных персонажей в различных регионах России. Так, в мае 2024 г. «Союзмультфильм» направил более 60 исков в Арбитражный суд Свердловской области против местных предпринимателей, которые использовали изображения героев без разрешения. Первые иски были поданы в конце марта 2024 г., последние – 2 мая. Размер требований варьировался от 50 000 до 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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