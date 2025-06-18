«Союзмультфильм» выиграл судебный процесс о правах на Чебурашку и Матроскина
«Союзмультфильм» выиграл судебный процесс к Абрютину Д. А. Компания требовала компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак и персонажей популярных мультфильмов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Речь идет о героях мультфильмов, среди которых Чебурашка, кот Матроскин, Буратино, Винни-Пух и другие.
Поясняется, что исковые требования «Союзмультфильма» были частично удовлетворены.
Юристы киностудии активно борются с незаконным использованием образов анимационных персонажей в различных регионах России. Так, в мае 2024 г. «Союзмультфильм» направил более 60 исков в Арбитражный суд Свердловской области против местных предпринимателей, которые использовали изображения героев без разрешения. Первые иски были поданы в конце марта 2024 г., последние – 2 мая. Размер требований варьировался от 50 000 до 100 000 руб.