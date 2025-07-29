«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии

Три соглашения, о которых идет речь в судебном споре, были заключены между компаниями в 2016 г., со стороны LaRubInt Corp. их подписала владелица этой компании Ляля Рубштейн, со стороны «Союзмультфильма» – Глеб Давыдов, который на тот момент был и. о. директора киностудии (занимал эту должность с апреля 2016 г. по апрель 2017 г.). Американская компания получила исключительные права на использование образов анимационных персонажей – крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки на территории некоторых зарубежных стран, в частности Японии, Китая, Индии, США и Канады, следует из материалов дела. По условиям контрактов, как утверждает истец, с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2021 г. LaRubInt Corp. могла использовать этих персонажей любыми способами и на любых видах товаров и продуктов. За три лицензионных соглашения, как следует из материалов дела, американская компания заплатила $60 000 (3,8 млн руб. по курсу на сентябрь 2016 г.).