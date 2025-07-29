«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в Японии

«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку в ЯпонииЭто решение не повлияет на продажу киностудией лицензий на этого персонажа, считают эксперты
Американская компания LaRubInt Corp. доказала нарушение «Союзмультфильмом» условий лицензионных соглашений, заключенных между компаниями, и может требовать возмещения убытков на этом основании в порядке упрощенного производства. Такое постановление вынес федеральный суд США по Восточному округу штата Нью-Йорк (документ есть у «Ведомостей»). Стороны спора уже подали в суд совместное письмо, согласно которому единственным вопросом, который подлежит рассмотрению, остался расчет убытков по претензиям истца – LaRubInt Corp., указано в базе данных федеральных судов США.
Три соглашения, о которых идет речь в судебном споре, были заключены между компаниями в 2016 г., со стороны LaRubInt Corp. их подписала владелица этой компании Ляля Рубштейн, со стороны «Союзмультфильма» – Глеб Давыдов, который на тот момент был и. о. директора киностудии (занимал эту должность с апреля 2016 г. по апрель 2017 г.). Американская компания получила исключительные права на использование образов анимационных персонажей – крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки на территории некоторых зарубежных стран, в частности Японии, Китая, Индии, США и Канады, следует из материалов дела. По условиям контрактов, как утверждает истец, с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2021 г. LaRubInt Corp. могла использовать этих персонажей любыми способами и на любых видах товаров и продуктов. За три лицензионных соглашения, как следует из материалов дела, американская компания заплатила $60 000 (3,8 млн руб. по курсу на сентябрь 2016 г.).
Но примерно через месяц после подписания лицензионных соглашений LaRubInt Corp. обнаружила, что другая компания, Cheburashka Project LLP (CPLLP), уже продает мерч с персонажами «Чебурашки» в Японии по лицензии «Союзмультфильма», следует из материалов дела. Истец в рамках спора утверждал, что, согласно контрактам, права на персонажей «Чебурашки» должны были быть «свободны от любых обязательств перед третьими лицами». В 2018 г. LaRubInt Corp. подала иск о защите исключительных прав на персонажей «Чебурашки» в Токийский суд, но тот отклонил его. В суде тогда пояснили, что сделать вывод о том, являются ли лицензии LaRubInt Corp. исключительными, невозможно, поскольку «Союзмультфильм» не отреагировал на запросы в рамках процесса, следует из материалов дела американского суда.
Американский суд подтвердил действительность лицензионных соглашений между компаниями, поскольку обе стороны подписали контракты, а «Союзмультфильм» полностью принял выплаты от LaRubInt Corp.
Кроме того, поскольку российская компания предоставила CPLLP и LaRubInt Corp. право продавать персонажей «Чебурашки» на одних и тех же территориях, она прямо нарушила положения соглашений о том, что лицензионные права «не влекут за собой никаких обязательств перед третьими лицами», говорится в решении суда. Как результат, истец, по мнению суда, понес убытки, к ним в том числе можно отнести $60 000 за исключительные лицензии, которые таковыми не являлись.
Киностудия «Союзмультфильм» соблюдает действующее законодательство России и в случае легализации судебного решения на территории страны, безусловно, исполнит его в добровольном порядке, сообщил «Ведомостям» ее представитель.
При этом, согласно информации, имеющейся у «Союзмультфильма», в 2016 г. на момент заключения соглашений по исключительным правам LaRubint Corp. была осведомлена о неоднозначной на тот момент ситуации с правами на персонажей «Чебурашки» в Японии из-за местной компании, пояснил представитель киностудии. В 2005 г. «Союзмультфильм» заключил соглашение с японской компанией TV Tokyo Communications Corporation и передал права на использование образа Чебурашки в Японии до 2014 г. По истечении этого срока киностудия считала, что действие соглашения прекращено, отметили в «Союзмультфильме». В то время как компания TV Tokyo решила, что договор автоматически пролонгируется. Впоследствии TV Tokyo передала сублицензию на использование образа Чебурашки компании Cheburashka Project LLP.
Основной целью LaRubint Corp. в рамках этих соглашений было не ведение мерчандайзинговой деятельности, а принуждение японской компании к выплате роялти, отметил собеседник: «Но LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получила желаемого результата и решила подать в суд на киностудию «Союзмультфильм», чтобы принудить к выплате компенсации уже ее».
Все свои действия компания LaRubint Corp. тщательно спланировала совместно с предыдущим руководителем киностудии, резюмировал представитель «Союзмультфильма». С 2024 г. в России проводятся следственные мероприятия в отношении подписанта договора со стороны киностудии и неустановленных лиц со стороны компании LaRubint Corp. Их результаты не разглашаются в интересах следствия, уточнили в киностудии.
В юридических фирмах Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle и Katten Muchin Rosenman, которые представляют интересы LaRubint Corp. в американском суде, на запрос «Ведомостей» не ответили.
Для приведения в исполнение иностранного судебного решения в России требуется признание его законной силы и возможности исполнения российским судом, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
При этом следственная проверка может повлиять на фактическое исполнение решения в России, особенно в части взыскания убытков, считает советник и руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы Verba Legal Алексей Дарков: «Если в процессе проверки будет установлено виновное лицо, то «Союзмультфильм» получит право переложить возникшие убытки на него, поскольку уже сама киностудия окажется пострадавшей стороной».
Решение американского суда не повлияет на текущую и дальнейшую дистрибуцию прав на персонажей «Чебурашки» на территориях, о которых шел спор, резюмирует юрист практики «Интеллектуальная собственность» коллегии адвокатов Delcredere Павел Оськин: «Оно затрагивает конкретные правоотношения в рамках спорного договора, который уже не действует».
В подготовке статьи участвовал Александр Соколов