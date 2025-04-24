Создатель «Чебурашки» и «Холопа» займется кинопрокатным бизнесом

YBW и «Атмосфера кино» ранее уже работали над выпуском двух фильмов франшизы «Манюня», сборы последней части «Манюня: День рождения Ба» составили 381,2 млн руб. Первым релизом в рамках нового соглашения станет комедия «Семьянин» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко, премьера которой планируется на осень. «Атмосфера кино» продолжит работать со всем рынком, выпускать в прокат фильмы не только YBW, но и других продюсеров – российских и зарубежных, уточнили «Ведомостям» партнеры. По их словам, если на одну дату будут претендовать фильм YBW и кинолента какого-то другого продюсера, решение будет приниматься в интересах бизнеса «Атмосферы кино», т. е. в пользу потенциально наиболее рентабельного проекта.