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Создатель «Чебурашки» и «Холопа» займется кинопрокатным бизнесом

Yellow, Black and White стала совладельцем кинодистрибутора «Атмосфера кино»
Мария Истомина
Yellow, Black and White широко известна как создатель самого кассового российского фильма – «Чебурашка»
Yellow, Black and White широко известна как создатель самого кассового российского фильма – «Чебурашка» / Марк Боярский / Коммерсантъ

Кинокомпания Yellow, Black and White (YBW), известная блокбастерами «Чебурашка», «Холоп» и франшизой «Последний богатырь», заключила соглашение о стратегическом партнерстве с одним из лидеров российского кинопроката – «Атмосферой кино». Согласно его условиям, YBW становится совладельцем 50% юрлица «Атмосферы кино», оставшаяся доля остается за соучредителями дистрибутора Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым, рассказали «Ведомостям» в обеих компаниях. Сделка была закрыта 23 апреля, она была денежной, уточнили партнеры, но ее размер не раскрыли.

YBW и «Атмосфера кино» ранее уже работали над выпуском двух фильмов франшизы «Манюня», сборы последней части «Манюня: День рождения Ба» составили 381,2 млн руб. Первым релизом в рамках нового соглашения станет комедия «Семьянин» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко, премьера которой планируется на осень. «Атмосфера кино» продолжит работать со всем рынком, выпускать в прокат фильмы не только YBW, но и других продюсеров – российских и зарубежных, уточнили «Ведомостям» партнеры. По их словам, если на одну дату будут претендовать фильм YBW и кинолента какого-то другого продюсера, решение будет приниматься в интересах бизнеса «Атмосферы кино», т. е. в пользу потенциально наиболее рентабельного проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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