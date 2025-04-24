Создатель «Чебурашки» и «Холопа» займется кинопрокатным бизнесом

Создатель «Чебурашки» и «Холопа» займется кинопрокатным бизнесомYellow, Black and White стала совладельцем кинодистрибутора «Атмосфера кино»
Кинокомпания Yellow, Black and White (YBW), известная блокбастерами «Чебурашка», «Холоп» и франшизой «Последний богатырь», заключила соглашение о стратегическом партнерстве с одним из лидеров российского кинопроката – «Атмосферой кино». Согласно его условиям, YBW становится совладельцем 50% юрлица «Атмосферы кино», оставшаяся доля остается за соучредителями дистрибутора Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым, рассказали «Ведомостям» в обеих компаниях. Сделка была закрыта 23 апреля, она была денежной, уточнили партнеры, но ее размер не раскрыли.
YBW и «Атмосфера кино» ранее уже работали над выпуском двух фильмов франшизы «Манюня», сборы последней части «Манюня: День рождения Ба» составили 381,2 млн руб. Первым релизом в рамках нового соглашения станет комедия «Семьянин» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко, премьера которой планируется на осень. «Атмосфера кино» продолжит работать со всем рынком, выпускать в прокат фильмы не только YBW, но и других продюсеров – российских и зарубежных, уточнили «Ведомостям» партнеры. По их словам, если на одну дату будут претендовать фильм YBW и кинолента какого-то другого продюсера, решение будет приниматься в интересах бизнеса «Атмосферы кино», т. е. в пользу потенциально наиболее рентабельного проекта.