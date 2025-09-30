Газета
Главная / Общество /

Мошенники начали обманывать россиян в день рождения под видом курьеров

Ведомости

Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана, нацеливаясь на россиян в день их рождения. Об этом рассказала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»).

По ее словам, злоумышленники звонят с утра, представляются курьерами и сообщают о якобы заказанном подарке. Они узнают паспортные данные и адрес, добиваются отправки СМС-кода, после чего опустошают банковский счет жертвы.

«Вместо подарка жертва получает опустошенный банковский счет», – отметила Лантратова (цитата по «РИА Новости»).

Депутат напомнила, что похожие схемы ранее применялись с доставкой цветов. По словам политика, граждане не могут сразу понять, что звонят мошенники, так как счастливы и расслаблены в праздничный день.

По мнению Лантратовой, рост числа подобных преступлений требует системного решения. Она предложила внедрить обязательную верификацию курьерских служб через единую систему с созданием базы легальных компаний и проверкой личности курьеров по примеру сервисов такси. Депутат считает, что это резко снизит число мошеннических схем с участием курьеров и повысит качество доставки.

29 сентября МВД также предупредило о новых методах мошенничества: аферисты рассылают фейковые подтверждения переводов и требуют встречный перевод на 49 990 руб. якобы для завершения операции.

