Депутат Нилов рассказал о выплатах ко Дню пожилого человека в регионах
В 2025 г. единых федеральных выплат ко Дню пожилого человека не предусмотрено, но ряд субъектов России выделили средства из собственных бюджетов. Об этом «РИА Новости» сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
По его словам, размер и условия выплат определяются возможностями регионов. В этом году дополнительная поддержка будет оказана пенсионерам в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, а также в Ярославской, Рязанской и Челябинской областях.
В Москве спецвыплат не планируется, так как средства пожилым жителям столицы предоставляются в рамках отдельных программ поддержки и чаще всего автоматически перечисляются на те же счета, что и пенсионные выплаты.
Нилов отметил, что регионы активно привлекают бизнес и благотворителей к организации праздничных мероприятий и вручению подарков. Особое внимание уделяют ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам и вдовцам, бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.
«Конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм», – пояснил депутат.
В Госдуме, по его словам, предложили закрепить в законе единую категорию «Дети Великой Победы» с общим набором выплат и льгот.
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. 30 сентября Минтруд сообщал, что с 1 января 2026 г. пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Средний размер пенсии по старости увеличится на 2000 руб. и составит 27 100 руб.