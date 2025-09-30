Шохин предложил совместить аттестацию в вузах с оценкой работодателями
Итоговую аттестацию в вузах и колледжах следует объединить с независимой оценкой квалификации со стороны работодателей. С такой инициативой в эфире «России 24» выступил глава РСПП Александр Шохин.
«Чтобы выпускник получал и диплом об окончании и сертификат о том, что его подготовка соответствует требованиям работодателя рынка труда», – пояснил Шохин.
30 сентября сообщалось, что российские компании зачастую недовольны своим кадровым резервом. Как показало исследование «Экопси консалтинг», проведенное весной 2025 г. среди 180 работодателей из 12 отраслей, лишь 27% организаций системно формируют кадровый резерв – через планирование, отбор, обучение и продвижение специалистов.
При этом у 70% компаний такие резервы формально есть, но 60% работодателей признались, что результатом они недовольны. Они оценили работу своего кадрового резерва на 5 баллов и ниже из 10 возможных. Чаще всего резервы создают в энергетике, промышленности, логистике, торговле и госсекторе, а реже – в науке, культуре и образовании.