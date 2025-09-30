Шохин предложил совместить аттестацию в вузах с оценкой работодателями

При этом у 70% компаний такие резервы формально есть, но 60% работодателей признались, что результатом они недовольны. Они оценили работу своего кадрового резерва на 5 баллов и ниже из 10 возможных. Чаще всего резервы создают в энергетике, промышленности, логистике, торговле и госсекторе, а реже – в науке, культуре и образовании.