Спрос на туры во Вьетнам за два года вырос почти на 500%

В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российский турпоток во Вьетнам в 2024 г. вырос на 84,9%, несмотря на дефицит прямых рейсов и отсутствие чартеров из регионов. Прирост был достигнут за счет появления прямых полетов и дешевой стыковочной перевозки через Китай. Всего в прошлом году во Вьетнаме зафиксировали 17,6 млн визитов иностранцев, что на 39,4% больше, чем в 2023 г.