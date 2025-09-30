Спрос на туры во Вьетнам за два года вырос почти на 500%
С начала 2024 г. спрос россиян на туры во Вьетнам увеличился на 447%. Рост интереса к направлению произошел после возобновления прямого авиасообщения со страной, сообщили «Ведомостям» в онлайн-сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours.
Кроме Вьетнама один из самых высоких показателей роста продемонстрировал Китай. С января 2024 г. по сентябрь текущего года граждане бронируют туры в страну на 215% чаще. Среди других направлений в Азии аналитики зафиксировали рост спроса на туры в Индонезию (+190%) и на Мальдивы (+50%).
Кроме того, отмечается рост спроса на направления стран СНГ. Туристы из России на 365% чаще путешествовали по Грузии. Турпоток в Армению вырос на 53%, в Казахстан – на 27%.
С начала 2024 г. граждане стали на 150% чаще путешествовать в Тунис. Российский турпоток в Танзанию увеличился на 80%, на Маврикий – на 20%. Вырос спрос на ближневосточные направления. В частности, популярность туров в Катар возросла на 273%. С января прошлого года туристы бронировали туры в Бахрейн на 144% чаще.
В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российский турпоток во Вьетнам в 2024 г. вырос на 84,9%, несмотря на дефицит прямых рейсов и отсутствие чартеров из регионов. Прирост был достигнут за счет появления прямых полетов и дешевой стыковочной перевозки через Китай. Всего в прошлом году во Вьетнаме зафиксировали 17,6 млн визитов иностранцев, что на 39,4% больше, чем в 2023 г.