Синоптики пообещали России «тыквенный октябрь»

28 сентября Тишковец рассказывал, что на этой неделе в Москве ожидается «старое бабье лето». 29 сентября инициатива перейдет к южной периферии антициклона, поэтому осадки в начале недели маловероятны, рассказал синоптик. Днем температура воздуха составит 9–12 градусов тепла. После полудня на неделе потеплеет до плюс 8–13 градусов, а в конце недели воздух прогреется еще на один градус, рассказал синоптик.