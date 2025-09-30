Газета
Главная / Общество /

Синоптики пообещали России «тыквенный октябрь»

Ведомости

Октябрь будет на 2–3 градуса теплее климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он назвал второй месяц осени «тыквенным октябрем» из-за оранжевого цвета на прогностической карте в районе Центральной России.

Тишковец прогнозирует также небольшой дефицит осадков в 10–30% месячной нормы.

Сентябрь выдался на 2 градуса теплее многолетней метеостатистики. 26 сентября был установлен рекорд дня – +26,7 градуса. За месяц выпало всего 9 мм осадков, или 13% месячной нормы, рассказал синоптик.

28 сентября Тишковец рассказывал, что на этой неделе в Москве ожидается «старое бабье лето». 29 сентября инициатива перейдет к южной периферии антициклона, поэтому осадки в начале недели маловероятны, рассказал синоптик. Днем температура воздуха составит 9–12 градусов тепла. После полудня на неделе потеплеет до плюс 8–13 градусов, а в конце недели воздух прогреется еще на один градус, рассказал синоптик.

