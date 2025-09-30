NASA планирует создать поселение на Луне к 2035 году
NASA планирует построить к 2035 г. поселение для астронавтов на Луне, сообщил и. о. главы управления Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее. Его цитирует Daily Mail.
«Мы собираемся обеспечить устойчивую человеческую жизнь на Луне», – сказал он.
Предполагается, что база будет построена из материалов самой Луны и работать на атомной энергии. Она сможет принимать астронавтов на постоянной основе.
Уже в феврале 2026 г. NASA планирует запустить миссию «Артемида-2» и отправить четырех астронавтов к Луне. Они не будут высаживаться на спутнике Земли, а облетят его и вернутся обратно.
10 сентября руководитель научных программ NASA Никки Фокс заявила, что марсоход Perseverance нашел на Марсе образцы, которые могут содержать биосигнатуры – признаки древней жизни. По ее словам, материалы переданы мировой научной общественности для дальнейшего анализа, чтобы подтвердить или опровергнуть их биологический характер.