Общество

NASA планирует создать поселение на Луне к 2035 году



NASA планирует построить к 2035 г. поселение для астронавтов на Луне, сообщил и. о. главы управления Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее. Его цитирует Daily Mail.

«Мы собираемся обеспечить устойчивую человеческую жизнь на Луне», – сказал он.

Предполагается, что база будет построена из материалов самой Луны и работать на атомной энергии. Она сможет принимать астронавтов на постоянной основе.

Уже в феврале 2026 г. NASA планирует запустить миссию «Артемида-2» и отправить четырех астронавтов к Луне. Они не будут высаживаться на спутнике Земли, а облетят его и вернутся обратно.

10 сентября руководитель научных программ NASA Никки Фокс заявила, что марсоход Perseverance нашел на Марсе образцы, которые могут содержать биосигнатуры – признаки древней жизни. По ее словам, материалы переданы мировой научной общественности для дальнейшего анализа, чтобы подтвердить или опровергнуть их биологический характер.

