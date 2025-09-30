Суд приговорил к пожизненному заключению готовившего теракт в училище в Армавире
Апелляционный военный суд изменил приговор уроженца Мелитополя, который готовил теракт в отношении выпускников военного училища в Армавире, на пожизненное заключение по представлению прокуратуры Краснодарского края, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Преступник получил задание от украинских кураторов и должен был убить более 70 выпускников авиаучилища на праздновании 20-летия со дня окончания обучения в одном из ресторанов Армавира. Осужденный тогда получил средства на приобретение крепкого алкоголя, торта и изготовления токсичного вещества.
В октябре 2023 г. он организовал доставку отравленных «подарков» в ресторан, откуда организаторы мероприятия передали их правоохранителям. Такие действия были обусловлены тем, что отправитель продуктов не был установлен. Затем была проведена экспертиза, в торте и алкоголе выявили токсичное вещество. Преступник должен был получить за массовое убийство 400 000 руб., но ему так и не заплатили.
Уголовное дело против осужденного велось по ст. 275 УК РФ (госизмена) и п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). До этого он получил приговор в виде 27 лет лишения свободы. В апреле гособвинитель уже повторно попросил суд назначить пожизненное заключение преступнику.