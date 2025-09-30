Суд приговорил к пожизненному заключению готовившего теракт в училище в Армавире

В октябре 2023 г. он организовал доставку отравленных «подарков» в ресторан, откуда организаторы мероприятия передали их правоохранителям. Такие действия были обусловлены тем, что отправитель продуктов не был установлен. Затем была проведена экспертиза, в торте и алкоголе выявили токсичное вещество. Преступник должен был получить за массовое убийство 400 000 руб., но ему так и не заплатили.