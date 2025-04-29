Обвиняемому в попытке отравить летчиков повторно запросили пожизненный срок
Гособвинитель повторно попросил суд назначить пожизненное заключение Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Семенову – уроженцу Мелитополя предъявлены обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальный срок наказания по первой статье предусматривает 20 лет лишения свободы, по второй – пожизненное заключение.
В ходе предыдущих слушаний прокурор запросил для обвиняемого наказание в виде пожизненного лишения свободы, в то время как защитники подсудимого представили новые факты, указывающие на его невиновность. Суд решил возобновить следственные действия.
По версии следствия, в 2022 г. Семенов получил российское гражданство, а годом позже был завербован сотрудником украинских спецслужб. Позже он получил задание организовать убийство выпускников училища. За это ему обещали 400 000 руб. Для выполнения задания Семенов прилетел в Армавир, где добавил токсичное вещество в спиртные напитки и торт, после чего 20 октября 2023 г. через курьера доставил их в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников учебного заведения. Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали ее правоохранителям. Экспертиза показала, что напитки и еда отравлены.
16 апреля в УФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о задержании россиянина, который готовил теракт в отношении депутата Народного совета по заданию украинских спецслужб. Жителя Луганска задержали после того, как он извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывчатого устройства. Мужчина сотрудничал с представителем иностранной разведки и обучался диверсионной деятельности, а также принимал участие в организации и оборудовании тайников со взрывчатыми веществами, чтобы использовать их в террористической деятельности в республике.