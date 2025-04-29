Обвиняемому в попытке отравить летчиков повторно запросили пожизненный срок

По версии следствия, в 2022 г. Семенов получил российское гражданство, а годом позже был завербован сотрудником украинских спецслужб. Позже он получил задание организовать убийство выпускников училища. За это ему обещали 400 000 руб. Для выполнения задания Семенов прилетел в Армавир, где добавил токсичное вещество в спиртные напитки и торт, после чего 20 октября 2023 г. через курьера доставил их в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников учебного заведения. Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали ее правоохранителям. Экспертиза показала, что напитки и еда отравлены.