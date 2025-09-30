Газета
Суд арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября, ему предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом «Ведомостям» рассказала адвокат подсудимого Мария Кирилова.

Сам бывшей вице-губернатор вину не признает. По словам Кириловой, «обвинение не обосновано и строится на выгодных для себя показаниях» бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого арестовали в январе за получение особо крупной взятки.

Чемезову вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы.

Задержание бывшего вице-губернатора может быть связано с уголовным делом о субсидиях, которые региональное правительство выделяло АО «ОТСК» (Объединенная теплоснабжающая компания, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). Эта компания базируется в Екатеринбурге. До этого, 15 сентября, Генпрокуратура подала иск в суд об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого считают бывшего советника Анатолия Чубайса Артема Бикова и его партнера, бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва.

