Общество

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9

Ведомости

На филиппинском острове Себу произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его зафиксировали в 21:59 по местному времени (16:59 мск). Об этом сообщает Cebu Daily News со ссылкой на данные филиппинского института вулканологии и сейсмологии. 

По данным института, эпицентр землетрясения находился в 17 км к северу от города Бого на глубине 10 км. Известно о пострадавших, но их количество пока не разглашается.

Позже стало известно, что в результате землетрясения несколько исторических церквей на севере Себу получили значительные повреждения. В частности, архиепархиальный храм Санта-Роса-де-Лима в городе Даанбантаян частично обрушился, также разрушился внешний фасад Сан-Педро-Апостол-Бантаян. 

25 сентября в Венесуэле произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 6,2. Явление было зафиксировано в 24 км к северо-востоку от города Мене-Гранде. Глубина очага составляла 7,8 км.

