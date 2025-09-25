Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле

18 сентября у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Губернатор региона Владимир Солодов объявлял, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. 20 сентября в краевом МЧС сообщили, что за сутки в регионе зафиксировали 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8.