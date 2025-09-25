Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле

Ведомости

В Венесуэле произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 6,2. Об этом сообщается на сайте  Геологической службы США (USGS).

Явление было зафиксировано в 24 км к северо-востоку от города Мене-Гранде в 22:21 24 сентября (01:21 мск 25 сентября). Глубина очага составляет 7,8 км.

21 сентября землетрясение магнитудой 3,8 произошло недалеко от Алма-Аты в Казахстане. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

18 сентября у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Губернатор региона Владимир Солодов объявлял, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. 20 сентября в краевом МЧС сообщили, что за сутки в регионе зафиксировали 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её