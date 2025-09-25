Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле
В Венесуэле произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 6,2. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Явление было зафиксировано в 24 км к северо-востоку от города Мене-Гранде в 22:21 24 сентября (01:21 мск 25 сентября). Глубина очага составляет 7,8 км.
21 сентября землетрясение магнитудой 3,8 произошло недалеко от Алма-Аты в Казахстане. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
18 сентября у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Губернатор региона Владимир Солодов объявлял, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. 20 сентября в краевом МЧС сообщили, что за сутки в регионе зафиксировали 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8.