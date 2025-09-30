Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии до 28 ноября

Голота родился в 1967 г. в городе Минеральные Воды. В 1988 г. он завершил обучение в Орджоникидзевском высшем военно-командном училище имени Кирова. В 2003 г. получил юридическое образование, окончив Московский гуманитарно-экономический институт. В органах внутренних дел он прошел путь от командира взвода до командира ОМОНа управления Росгвардии по Северной Осетии.