Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии до 28 ноября
Ленинский районный суд заключил под стражу руководителя управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания Валерия Голоту на срок в 30 дней – до 28 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу судов региона.
Голоту задержали 29 сентября по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Голота родился в 1967 г. в городе Минеральные Воды. В 1988 г. он завершил обучение в Орджоникидзевском высшем военно-командном училище имени Кирова. В 2003 г. получил юридическое образование, окончив Московский гуманитарно-экономический институт. В органах внутренних дел он прошел путь от командира взвода до командира ОМОНа управления Росгвардии по Северной Осетии.