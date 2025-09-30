Газета
В Северной Осетии арестовали семерых высокопоставленных сотрудников Росгвардии

Ведомости

Семь сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии арестованы на два месяца по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 291.1 УК РФ (пособничество в даче взятки). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 ноября.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд заключил под стражу руководителя управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания Валерия Голоту на срок в 30 дней. Голоту задержали 29 сентября по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

