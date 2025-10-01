Оклады военнослужащих выросли на 7,6% с 1 октября

8 сентября депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что с 1 октября для работников, чья зарплата финансируется из федерального бюджета, начнет действовать индексация в размере 7,6%. По его словам, повышение коснется федеральных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций. В федбюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб.