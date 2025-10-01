Оклады военнослужащих выросли на 7,6% с 1 октября
С 1 октября денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу по контракту и призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН увеличивается на 7,6% (в 1,076 раза). Об этом свидетельствует соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Изначально предполагалось, что повышение составит 4,5%. Поправка вносится в постановление правительства от 9 апреля 2025 г. №464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти».
«…цифры 1,045 заменить цифрами 1,076», – говорится в документе.
8 сентября депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что с 1 октября для работников, чья зарплата финансируется из федерального бюджета, начнет действовать индексация в размере 7,6%. По его словам, повышение коснется федеральных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций. В федбюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб.