В конце октября россияне будут работать шесть дней подряд

24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. В частности, выходные 3 и 4 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. Так, новогодние каникулы составят 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Последний день 2026 г. также будет нерабочим.