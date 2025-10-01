В конце октября россияне будут работать шесть дней подряд
С 27 октября по 1 ноября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Это следует из постановления правительства о переносе выходных дней в 2025 г.
Согласно документу, выходной переносится с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.
24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. В частности, выходные 3 и 4 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. Так, новогодние каникулы составят 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Последний день 2026 г. также будет нерабочим.