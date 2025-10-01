Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак из-за долгов по коммуналке
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы направил в суд три исковых заявления в отношении журналистки Ксении Собчак с требованием взыскать задолженность по коммунальным платежам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.
В документах говорится, что заявления от Фонда касаются взыскания платы за жилую площадь и коммунальные услуги, отопление и электричество. Ответчиком по ним указана Собчак. Размер образовавшейся задолженности не раскрывается.
Судебные заседания по данным искам пока не назначены. Иски поступили в суд 25 сентября.
17 сентября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») напомнил, что с 1 марта 2026 г. крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. По словам депутата, цель нововведения – удобство и комфорт граждан, которые зачастую получают зарплату не в первые числа месяца.