Фонд капремонта Москвы подал в суд на Собчак из-за долгов по коммуналке

17 сентября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») напомнил, что с 1 марта 2026 г. крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. По словам депутата, цель нововведения – удобство и комфорт граждан, которые зачастую получают зарплату не в первые числа месяца.