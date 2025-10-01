Защита бывшего охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова обжаловала приговор

Как установило следствие, Эльдукаев в середине 1990-х гг. вошел в ближний круг владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Через Эльдукаева, утверждали следователи, решались вопросы охраны и устранения конкурентов. Так, в декабре 1996 г., после конфликта Исмаилова с арендаторами рынка братьями Гуршумовыми, подсудимый, как утверждает обвинение, нашел исполнителей для расправы. 23 декабря 1996 г. в подъезде жилого дома на улице Щербаковской неизвестный открыл огонь по бизнесменам: один погиб, второй получил тяжелые ранения. Следствие полагает, что на акцию было выделено $500 000.