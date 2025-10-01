Защита бывшего охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова обжаловала приговор
Защита бывшего борца ЦСКА и экс-охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева обжаловала приговор по делу о заказном покушении на предпринимателей в 1990-е гг. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат подсудимого Роберт Зиновьев.
«Жалоба основная на приговор сегодня подана. Дополнение будет позже», – заявил он.
Зиновьев уточнил, что в своей жалобе защита назвала приговор несправедливым, так как назначенное наказание, по мнению адвокатов, не соответствует тяжести преступления.
18 сентября Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева к 14,5 года колонии общего режима. Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 30 и п. «а», «з», «н» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – как пособничество в покушении на убийство двух лиц, совершенное по найму, группой лиц и из корыстных побуждений.
Как установило следствие, Эльдукаев в середине 1990-х гг. вошел в ближний круг владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Через Эльдукаева, утверждали следователи, решались вопросы охраны и устранения конкурентов. Так, в декабре 1996 г., после конфликта Исмаилова с арендаторами рынка братьями Гуршумовыми, подсудимый, как утверждает обвинение, нашел исполнителей для расправы. 23 декабря 1996 г. в подъезде жилого дома на улице Щербаковской неизвестный открыл огонь по бизнесменам: один погиб, второй получил тяжелые ранения. Следствие полагает, что на акцию было выделено $500 000.
Защита заявила в суде, что действия подсудимого должны квалифицироваться не по действующему УК, а по ст. 102 УК РСФСР, так как современный уголовный закон вступил в силу только 1 января 1997 г. Кроме того, защита указывала на истечение сроков давности.