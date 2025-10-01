Маск допустил, что будет жить и умрет на Марсе
Американский предприниматель Илон Маск допустил возможность того, что он будет жить и умрет на Марсе. Об этом он написал в соцсети Х.
«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», – заявил он. Почему он назвал Марс – частью Америки, не уточняется.
В сентябре 2024 г. Маск заявлял, что его компания собирается запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. По его словам, путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.