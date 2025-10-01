Газета
Главная / Общество /

«Фобос» зафиксировал полувековой рекорд атмосферного давления в Москве

Ведомости

Погодный рекорд полувековой давности был побит в Москве 1 октября. Утром барометры показали 763,9 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «РИА Новости».

По словам метеоролога, в столице превышен максимум атмосферного давления, который держался с 1975 г. Тогда первый день октября характеризовался показателем 1018,0 гПа, что эквивалентно 763,5 мм ртутного столба.

«Вчера [30 сентября] в городе было 766,1 мм ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для 30 сентября, начиная с 1942 г.», – рассказал также Тишковец.

30 сентября Тишковец назвал второй месяц осени «тыквенным октябрем» из-за оранжевого цвета на прогностической карте в районе Центральной России. По его словам, октябрь будет на 2–3 градуса теплее климатической нормы. Тишковец также прогнозирует небольшой дефицит осадков в 10–30% месячной нормы.

