МВД выявило схему мошенников с фейковым подтверждением номера паспорта голосом

30 сентября глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») рассказала, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана, нацеливаясь на россиян в день их рождения. Они звонят утром от лица «курьеров» и сообщают о якобы заказанном подарке. Они узнают паспортные данные и адрес, добиваются отправки СМС-кода, после чего опустошают банковский счет жертвы.