МВД выявило схему мошенников с фейковым подтверждением номера паспорта голосом
Мошенники стали звонить гражданам якобы из Единой медицинской информационно-аналитической системы и убеждать «подтвердить номер паспорта голосом», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
При этом на следующий день аферисты начинают второй этап обмана. Они представляются специалистами «Госуслуг» и говорят о взломе аккаунта россиянина, якобы несуществующие злоумышленники сделали это с помощью «голосовой верификации». Далее появляются сотрудники «военной прокуратуры», которые в мессенджере убеждают пользователя действовать быстро, чтобы «спасти» денежные средства и имущество.
В МВД предупредили, что процедуры подтверждения паспортных данных с помощью голоса не существует. Кроме того, подобным образом невозможно получить доступ к аккаунтам. Представители ведомства отметили, что сейчас мошенники специально разыгрывают первую ложную атаку, чтобы выбить человека из равновесия и вызвать у него панику.
30 сентября глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») рассказала, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана, нацеливаясь на россиян в день их рождения. Они звонят утром от лица «курьеров» и сообщают о якобы заказанном подарке. Они узнают паспортные данные и адрес, добиваются отправки СМС-кода, после чего опустошают банковский счет жертвы.