Таганский суд оштрафовал TikTok на 7 млн рублей
Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать TikTok на 7 млн руб., сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Правонарушение предусмотрено ч. 3 ст.13.50 КоАП РФ, то есть связано с повторным отказом предоставить данные в Роскомнадзор. Для юридических лиц по этой статье предусмотрен штраф в размере от 4 млн до 8 млн руб.
В конце июля компания Tik Tok Pte. Ltd., которая владеет TikTok, уже получала штраф на сумму 4 млн руб. В начале месяца владельцев соцсети также обязали заплатить 7 млн руб. за неисполнение своих обязанностей перед надзорным органом.