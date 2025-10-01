Газета
Таганский суд оштрафовал TikTok на 7 млн рублей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать TikTok на 7 млн руб., сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Правонарушение предусмотрено ч. 3 ст.13.50 КоАП РФ, то есть связано с повторным отказом предоставить данные в Роскомнадзор. Для юридических лиц по этой статье предусмотрен штраф в размере от 4 млн до 8 млн руб.

В конце июля компания Tik Tok Pte. Ltd., которая владеет TikTok, уже получала штраф на сумму 4 млн руб. В начале месяца владельцев соцсети также обязали заплатить 7 млн руб. за неисполнение своих обязанностей перед надзорным органом.

