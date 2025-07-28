Суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей
Таганский районный суд Москвы назначил штраф в размере 4 млн руб. компании Tik Tok Pte. Ltd., владеющей социальной сетью TikTok. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Штраф выписан за нарушение, предусмотренное ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Данная статья касается неисполнения владельцем социальной сети предписаний федерального органа исполнительной власти, ответственного за контроль и надзор в сфере СМИ, информационных технологий и связи.
Это не первый подобный случай. 8 июля Таганский районный суд уже назначил TikTok штраф в размере 7 млн руб. за аналогичное нарушение – неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. В тот же день суд также оштрафовал другую компанию, Pinterest, на 7 млн руб. по этой же статье.