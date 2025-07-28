Суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

Это не первый подобный случай. 8 июля Таганский районный суд уже назначил TikTok штраф в размере 7 млн руб. за аналогичное нарушение – неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. В тот же день суд также оштрафовал другую компанию, Pinterest, на 7 млн руб. по этой же статье.