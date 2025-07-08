Суд оштрафовал Pinterest и Tik-Tok за неудаление запрещенного контента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Pinterest по ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети) на 7 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
В тот же день суд оштрафовал социальную сеть Tik-Tok по той же статье. Ей также назначен штраф в 7 млн руб.
11 июня Таганский райсуд признал Pinterest виновным по аналогичной статье. Тогда суд назначил фотохостингу штраф в размере 3,5 млн руб.
В марте суд оштрафовал Pinterest на 12 млн руб. Фотохостинг признали виновным в нарушении законодательства России в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Максимальная сумма штрафа по статье – 18 млн руб. До этого суд в октябре 2024 г. оштрафовал Pinterest на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенного контента.