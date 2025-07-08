Суд оштрафовал Pinterest и Tik-Tok за неудаление запрещенного контента

В марте суд оштрафовал Pinterest на 12 млн руб. Фотохостинг признали виновным в нарушении законодательства России в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Максимальная сумма штрафа по статье – 18 млн руб. До этого суд в октябре 2024 г. оштрафовал Pinterest на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенного контента.