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Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей

Ведомости

Таганский райсуд Москвы оштрафовал на 12 млн руб. фотохостинг Pinterest. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Pinterest признали виновным в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Максимальная сумма штрафа по этой административной статье – 18 млн руб.

В этот же день суд оштрафовал Zoom и Twitch на 15 млн и 13 млн руб. соответственно. Их признали виновными в совершении административных правонарушений по аналогичной статье.

8 октября 2024 г. суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента. А в августе 2024 г. суд оштрафовал Pinterest на 7 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле.

Также в августе Роскомнадзор объявил, что за шесть месяцев штрафы, наложенные на TikTok, YouTube, Pinterest и Twitch, составили более 12 млн руб. Причиной наказания стало невыполнение требований закона, касающихся отслеживания распространения запрещенного контента и предоставления информации, предусмотренной законодательством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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