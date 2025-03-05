Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей
Таганский райсуд Москвы оштрафовал на 12 млн руб. фотохостинг Pinterest. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Pinterest признали виновным в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Максимальная сумма штрафа по этой административной статье – 18 млн руб.
В этот же день суд оштрафовал Zoom и Twitch на 15 млн и 13 млн руб. соответственно. Их признали виновными в совершении административных правонарушений по аналогичной статье.
8 октября 2024 г. суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента. А в августе 2024 г. суд оштрафовал Pinterest на 7 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле.
Также в августе Роскомнадзор объявил, что за шесть месяцев штрафы, наложенные на TikTok, YouTube, Pinterest и Twitch, составили более 12 млн руб. Причиной наказания стало невыполнение требований закона, касающихся отслеживания распространения запрещенного контента и предоставления информации, предусмотренной законодательством.