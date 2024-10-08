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Суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited на 3,5 млн руб., сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Фотохостинговый сервис признали виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Штраф наложен за нарушение порядка доступа к информации, которая, согласно законодательству России, должна быть удалена или ограничена для распространения.

В августе суд также оштрафовал Pinterest на 7 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле. Тогда же стало известно, что Роскомнадзор за первое полугодие оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. В частности, YouTube был оштрафован на 4 млн руб., а Pinterest и Twitch назначили штраф по 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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