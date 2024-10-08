Суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited на 3,5 млн руб., сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Фотохостинговый сервис признали виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Штраф наложен за нарушение порядка доступа к информации, которая, согласно законодательству России, должна быть удалена или ограничена для распространения.
В августе суд также оштрафовал Pinterest на 7 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле. Тогда же стало известно, что Роскомнадзор за первое полугодие оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. В частности, YouTube был оштрафован на 4 млн руб., а Pinterest и Twitch назначили штраф по 1 млн руб.