Суд оштрафовал Pinterest на 7 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле

В начале августа стало известно, что Роскомнадзор за первое полугодие оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. В частности, YouTube был оштрафован на 4 млн руб., а Pinterest и Twitch назначили штраф по 1 млн руб.