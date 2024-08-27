Суд оштрафовал Pinterest на 7 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле
Таганский районный суд Москвы оштрафовал фотохостинговый сервис Pinterest на 7 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Pinterest Europe Limited ("Пинтерест Европа Лимитед") признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ», – говорится в сообщении.
В начале августа стало известно, что Роскомнадзор за первое полугодие оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. В частности, YouTube был оштрафован на 4 млн руб., а Pinterest и Twitch назначили штраф по 1 млн руб.
13 августа Таганский суд также оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за неудаление информации, запрещенной в России. Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ – неудаление владельцем ресурса информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России.