Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС

Электроснабжение ЗАЭС с 23 сентября осуществляется от резервных дизель-генераторов из-за украинских обстрелов. Уточняется, что функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме, радиационная обстановка на промплощадке станции и прилегающей территории остается в пределах нормы.