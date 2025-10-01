Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС
C точки зрения ядерной безопасности на Запорожской АЭС сложилась нестабильная ситуация. В настоящее время станция справляется благодаря аварийным дизель-генераторам – последней линии обороны. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится в сообщении агентства.
Нынешнего объема топлива для работы генераторов хватит на 10 дней, его запасы регулярно пополняют. Но в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.
«Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», – добавил Гросси.
Отмечается, что Запорожская АЭС уже больше недели остается без внешнего электроснабжения. Это является самым продолжительным подобным случаем с начала проведения спецоперации, говорится в сообщении.
Электроснабжение ЗАЭС с 23 сентября осуществляется от резервных дизель-генераторов из-за украинских обстрелов. Уточняется, что функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме, радиационная обстановка на промплощадке станции и прилегающей территории остается в пределах нормы.
27 сентября российская администрация ЗАЭС сообщила, что станция располагает достаточным запасом дизельного топлива для работы генераторов в автономном режиме. «На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме», – говорилось в сообщении.