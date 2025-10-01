Газета
В Нью-Йорке обрушился угол высотного жилого дома

Ведомости

В Бронксе (Нью-Йорк, США) обрушился угол высотного здания, сообщил телеканал CNN. Информации о пострадавших пока не поступало.

На опубликованных кадрах видно, что поврежден угол здания и частично оторвана стена.

Жители здания были эвакуированы. В доме отключена подача газа. Поисково-спасательная операция продолжается.

В материалах CNN говорится, что в здании не зафиксированы нарушения, судя по документам учета жилого фонда.

29 сентября в Сидоарджо в Индонезии обрушилось здание исламской школы-интерната «Аль-Хозини». В результате пострадали 102 человека. Изначально сообщалось о троих погибших. К 1 октября их число выросло до четырех.

