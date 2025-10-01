Похороны актера Геннадия Нилова прошли в Приозерске

Актер родился в 1936 г. Первую роль он сыграл в массовке фильма «Подвиг разведчика» в 1947 г. Будучи четверокурсником в университете, он получил в свою фильмографию эпизодические роли в картинах «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина». Самой известной стала роль Сундукова в комедии «Три плюс два», где Нилов сыграл вместе с Андреем Мироновым и Натальей Кустинской.