Похороны актера Геннадия Нилова прошли в Приозерске

Ведомости

Актера театра и кино Геннадия Нилова похоронили в Приозерске Ленинградской области, передает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургскую организацию Союза кинематографистов России.

«Геннадия Петровича сегодня похоронили на Приозерском кладбище», – сказал агентству собеседник.

Нилов умер 30 сентября, за два дня до своего 89-летия. Прощание состоялось 1 октября в 10:00 в Санкт-Петербурге.

Актер родился в 1936 г. Первую роль он сыграл в массовке фильма «Подвиг разведчика» в 1947 г. Будучи четверокурсником в университете, он получил в свою фильмографию эпизодические роли в картинах «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина». Самой известной стала роль Сундукова в комедии «Три плюс два», где Нилов сыграл вместе с Андреем Мироновым и Натальей Кустинской.

