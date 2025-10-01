Прокуроры требуют взыскать 1 млрд рублей с застройщика мемориала «Курская битва»

Прокуратура Курской области подала в суд иск о признании недействительным контракта на строительство мемориала «Курская битва» в Поныровском районе и взыскании с застройщика более 1 млрд руб. в бюджет. Об этом сообщили «РИА Новости» в надзорном ведомстве.