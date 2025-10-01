Прокуроры требуют взыскать 1 млрд рублей с застройщика мемориала «Курская битва»
Прокуратура Курской области подала в суд иск о признании недействительным контракта на строительство мемориала «Курская битва» в Поныровском районе и взыскании с застройщика более 1 млрд руб. в бюджет. Об этом сообщили «РИА Новости» в надзорном ведомстве.
По данным прокуроров, ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» заключило контракт с ООО «Управление капитального строительства» на сумму 1 млрд руб. без проведения конкурентных процедур. Компания-застройщик не обладала необходимыми ресурсами, привлекала аффилированные субподрядные организации и формировала фиктивный оборот.
В ведомстве уточнили, что подрядчик имеет задолженность по обязательным платежам, работы по объекту так и не завершены, а сумма неотработанного аванса составляет 299 млн руб.
Мемориал «Курская битва» был открыт в поселке Поныри в 2023 г. к 80-летию победы Красной армии. Тогда на торжественном мероприятии присутствовал президент РФ Владимир Путин, отметивший историческое значение сражения и подвиг воинов, участвующих в современных боях.