Путин принял участие в праздновании 80-летия Курской битвы
Президент России Владимир Путин посетил торжественное мероприятие по случаю 80-летия победы советских войск в битве на Курской дуге. Ее важность для исхода Второй мировой войны невозможно переоценить, заявил глава государства.
«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», – сказал Путин в ходе своего выступления.
В этом сражении нацисты надеялись на реванш после поражения в Сталинградской битве, но советские войска «их остановили и погнали вспять к своему уже неминуемому, неизбежному краху», заявил глава государства, добавив, что вермахту не помогли «никакие «тигры», «пантеры» и прочая нечисть».
Президент также вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, заявив, что вся тяжесть боев в ходе спецоперации лежит на солдатах, находящихся на передовой.
«Все наши бойцы сражаются смело, решительно. Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», – сказал он.
Путин вручил золотые звезды Героя России лейтенантам Александру Леваку и ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву – членам танкового экипажа, который не только одержал победу в бою, но и спас бойцов подбитого российского танка. Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков, а ефрейтор Илья Гаврилов получил медаль «За отвагу».