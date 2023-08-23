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Путин принял участие в праздновании 80-летия Курской битвы

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил торжественное мероприятие по случаю 80-летия победы советских войск в битве на Курской дуге. Ее важность для исхода Второй мировой войны невозможно переоценить, заявил глава государства.

«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», – сказал Путин в ходе своего выступления.

В этом сражении нацисты надеялись на реванш после поражения в Сталинградской битве, но советские войска «их остановили и погнали вспять к своему уже неминуемому, неизбежному краху», заявил глава государства, добавив, что вермахту не помогли «никакие «тигры», «пантеры» и прочая нечисть».

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Президент также вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, заявив, что вся тяжесть боев в ходе спецоперации лежит на солдатах, находящихся на передовой.

«Все наши бойцы сражаются смело, решительно. Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», – сказал он.

Путин вручил золотые звезды Героя России лейтенантам Александру Леваку и ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву – членам танкового экипажа, который не только одержал победу в бою, но и спас бойцов подбитого российского танка. Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков, а ефрейтор Илья Гаврилов получил медаль «За отвагу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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