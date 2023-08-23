Путин принял участие в праздновании 80-летия Курской битвы

В этом сражении нацисты надеялись на реванш после поражения в Сталинградской битве, но советские войска «их остановили и погнали вспять к своему уже неминуемому, неизбежному краху», заявил глава государства, добавив, что вермахту не помогли «никакие «тигры», «пантеры» и прочая нечисть».