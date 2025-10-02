Дегтярев: в конце 2025 года в Российском спортивном фонде будет 18 млрд рублей
В Министерстве спорта прошло заседание попечительского совета Российского спортивного фонда, который будет распределять средства отчислений букмекеров на развитие спорта.
Министр спорта Михаил Дегтярев в начале мероприятия напомнил, что фонд создан по инициативе главы государства Владимира Путина, это новый инструмент поддержки спорта.
«Уже в конце этого года на счетах фонда, согласно плановым показателям, будет находиться до 18 млрд руб. Наша первоочередная задача – запустить его работу так, чтобы он был максимально эффективным и каждый рубль пошел на пользу», – сказал Дегтярев.
В попечительский совет вошел сам Дегтярев, гендиректор фонда Антон Егорьков, а также вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сенатор Сергей Карякин, депутаты Госдумы Игорь Ананских, Борис Иванюженков и Амир Хамитов, представитель аппарата правительства Наталья Паршикова и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
Совет утвердил ключевые документы, включая положения о работе органов фонда, организационную структуру и штатное расписание. До конца 2025 г. планируется провести отдельное заседание для рассмотрения заявок в переходный период деятельности фонда.
24 июня Дегтярев рассказывал, на что не будет тратить деньги российский спортивный фонд. По словам министра, фонд будет компенсировать аренду, проезд, размещение спортсменов и выплачивать призовые. При этом расходы на банкеты и чартерные перелеты руководителей федераций финансироваться не будут. Отбор заявок будет проводиться экспертами, которые останутся анонимными для заявителей.